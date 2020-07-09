سيـــاســة

«الجيش الليبي»: أردوغان لن يحقق حلمه في السيطرة على النفط

المسماري يطالب بأن تمتد الخطوط المصرية الحمراء إلى طرابلس وما بعدها
مصطفى الجُدي 10:08 م, الخميس, 9 يوليو 20 10:08 م, الخميس, 9 يوليو 20

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قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي ، إن القوات الليبية مستعدة لمواجهة أي عدوان غاشم على ليبيا وأن خط سرت الجفرة مازال تحت حماية القوات المسلحة الليبية.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع النائب والإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية صدى البلد، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي لن تتحقق بقوة الشعب الليبي ورفضه للاستعمار التركي الغاشم.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي، بأن تمتد الخطوط المصرية الحمراء إلى طرابلس وما بعدها، مؤكدا أن تركيا تحشد كل إمكاناتها القتالية للتقدم نحو الهلال النفطي وتهدد الأمن العربي.

وأكد المسماري أن تركيا تتحدى العالم نهارا جهارا لكن القوات الليبية قادرة على حماية أراضيها، مشيرا إلى أن ردود الأفعال ستكون قوية إذا قامت تركيا بالهجوم على سرت والجفرة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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