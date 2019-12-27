الجيش العراقي يدعم المتظاهرين في مطالبهم المشروعة

أكدت القوات المسلحة العراقية، وقوفها مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فإن القوات المسلحة العراقية قد دعت في الوقت ذاته المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلا عن تخريب المحال التجارية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية – إن القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد.

ووصف عبد الكريم خلف من يقوم بأعمال تخريب وقطع طرقات بالمخرب لا المتظاهر.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أكدت في وقت سابق، أن القوات الأمنية مستمرة بتأمين أماكن التظاهرات السلمية، مهما بلغت أعداد المتظاهرين، من دون احتكاكها معهم.

يذكر أنه قبل أيام قليلة عمد عدد من المتظاهرين في بغداد إلى ترك بعض الساحات في العاصمة، وحصر تواجدهم في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأغلق عدد من المتظاهرين أمس الخميس، طرقاً، في بغداد ومدن في جنوب العراق، بالإطارات المشتعلة، وسط احتجاجات غاضبة ضد القادة السياسيين، الذين ما زالوا يتفاوضون للبحث عن مرشح بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي.

وتصاعدت سحب الدخان خلال ساعات الليل في سماء مدن بينها البصرة والناصرية والديوانية، وعلى امتداد طرق رئيسية وجسور تقطع نهر الفرات، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وعند الصباح، رفعت الحواجز عن بعض الطرق، بعد ساعات من قطعها لإعاقة وصول الموظفين إلى مواقع عملهم، بينها طريق يؤدي إلى ميناء أم قصر، في أقصى جنوب العراق، ويستخدم للاستيراد بصورة رئيسية.

وسببت هذه الحواجز في اختناقات مرورية وشللاً على طرق رئيسية داخل وخارج عدد كبير من المدن، كما هو الحال في العاصمة بغداد.