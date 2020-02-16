سيـــاســة

الجيش السوري يعلن سيطرته الكاملة على حلب

حررت قوات الجيش السوري، اليوم الأحد، قرى حيان وبيانون وتل مصبين بريف حلب الشمالي بعد انسحاب "جبهة النصرة" الإرهابية منه
المال - خاص 8:47 م, الأحد, 16 فبراير 20 8:47 م, الأحد, 16 فبراير 20

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حررت قوات الجيش السوري اليوم الأحد، قرى حيان وبيانون وتل مصبين بريف حلب الشمالي بعد انسحاب “جبهة النصرة” الإرهابية منها، مؤمنًا مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على صالات الليرمون، وفق ما نقلته قناة اكسترا نيوز.

وسيطرت قوات الجيش السوري على جميع أجزاء حي جمعية الزهراء غربي حلب، وبسط سيطرته على مدينة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي بعد مواجهات مع “جبهة النصرة”.

ونقلت اكسترا نيوز، عن وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن وحدات من الجيش السوري حررت على دفعات المناطق التالية: القصر العدلي ـ أبنية وعد ـ بناء النعناعي ــ شويحنة ـ معارة الأرتيق ـ حريتان ـ عندان ـ حيان ـ بيانون ـ بابيص ـ كفر داعل ـ الهوتة الجوانية ـ الهوتة البرانية ـ بشنطرة ـ جمعية الكهرباء الثانية ـ جمعية المخابز ـ جمعية الاتحاد العربي ـ جمعية السماح ـ جمعية آذار ـ مجينة ـ بشقاتين ـ قيلون ـ جمعية الفنار، في غرب وشمال غرب حلب.

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بقلم المال - خاص

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