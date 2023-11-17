الجيش السوري يعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

نجح الجيش السوري في إسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمع، وفق ما أعلنته وكالة رويترز.

وذكر الجيش في بيان “فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة أصابت مدرسة في إيلات بجنوب إسرائيل، وتابع أنه استهدفها ردا على ذلك.

وتشهد المنطقة موجة من الهجمات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما هاجم مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية إسرائيل وما أعقب هذا من ضربات إسرائيلية على غزة.