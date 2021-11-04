سيـــاســة

الجيش السوداني يفرج عن 4 وزراء من الحكومة المدنية التي أطاح بها

اتفاق محتمل لعودة تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين
المال - خاص 9:37 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 9:37 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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قال التلفزيون الرسمي السوداني اليوم الخميس إن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي.

والوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم.

وتنسق الأمم المتحدة الجهود لإيجاد مخرج للسودان من أزمته في أعقاب انقلاب الجيش في 25 أكتوبر والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيين بارزين ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

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وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه.

لكنه شدد في مقابلة مع رويترز على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال “أيام لا أسابيع” قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

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وتقول لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب ونظمت مظاهرات جديدة يوم الخميس، إنها ترفض التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحي الجيش عن السياسة.

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بقلم المال - خاص

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