الجيش الثاني الميداني ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين

نفذ أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين، بحضور اللواء أ ح خالد قناوي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة الوحدات والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية واستعداد قتالي عالي.

كما تم تنفيذ بياناً عملياً لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة والسيطرة على إجراءات الربط الفنى والإشاري والذي أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف.