الجيش الثانى الميدانى يواصل جهوده للتخفيف عن مواطني المناطق الأكثر احتياجاً

قام الجيش الثانى الميدانى بتقديم الدعم لأهالى قرية أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً.

يقطن في القرية أكثر من 120 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً.

وتم توزيع 500 حصة غذائية مجانية و200 بطانية على أهالى القرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ودفع الجيش الثاني الميداني بالقوافل الطبية فى مختلف التخصصات ( باطنة ، رمد ، أطفال ، نساء، وتوليد ، جلدية ، ومعمل تحاليل ، وصيدلية ) لتقديم الدعم الطبى بالمجان للمواطنين.

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة واستمراراً لجهودها الإنسانية فى تقديم الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم خاصة فى المحافظات النائية والمناطق المنعزلة والقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبهم قدم أهالى القرية الشكر إلى القوات المسلحة التى تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبئ عن كاهلهم.

وأكدوا على ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية .