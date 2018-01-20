الجيش الثالث يقضى على تكفيرى شديد الخطورة وسط سيناء ‎

بدور إبراهيمفى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من القضاء على فرد تكفيرى شديد الخطورة بوسط سيناء وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال، فضلاً عن اكتشاف وتدمير [ (2) عربة دفع رباعى ودراجة نارية خاصة بالعناصر ال

بدور إبراهيم

فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من القضاء على فرد تكفيرى شديد الخطورة بوسط سيناء وبحوزته بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال، فضلاً عن اكتشاف وتدمير [ (2) عربة دفع رباعى ودراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية – (5) أوكار بها كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ]، كما تم ضبط عربة نصف نقل بها كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.

وتواصل قوات الجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بسيناء.



