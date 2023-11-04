الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان (صور)

نفّذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى بيانًا عمليًّا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلّحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح شريف العرايشى، قائد الجيش الثالث الميدانى، أكد خلالها الدعم الذى تُوليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامّها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية،

حيث ظهر، خلال مراحل البيان، ما وصلت إليه العناصر المشارِكة من المهارة لتنفيذ المهامّ المخططة ومدى الاستعداد العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.

حضر البيان اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلّحة.