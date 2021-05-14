الجيش الاسرائيلي يطلق النار على لبنانيين حاولوا اجتياز الحدود

عددا من اللبنانيين نفذوا وقفة تضامنية على الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة

أطلق الجيش الإسرائيلي النار منذ قليل، على عدد من اللبنانيين الذين حاولوا اجتياز الحدود.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” قال الجيش الإسرائيلي إن دباباته قامت بإطلاق نار تحذيري نحو عدد من المشاغبين المشتبه بهم الذين اجتازوا من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية، بعد محاولة العبث بالجدار وإضرام النيران في المنطقة ومن ثم ابتعدوا إلى داخل لبنان.

يذكر أن عددا من اللبنانيين نفذوا وقفة تضامنية على الحدود مع فلسطين قرب السياج الشائك في مستعمرة المطلة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين منذ ما يقرب من أسبوع مع اجتياح للمسجد الأقصى على فترات.