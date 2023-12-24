الجيش الإيراني يكشف عن معدات جديدة مع تزايد الصراعات في قطاع الشحن

كشف الجيش الإيراني عن مجموعة من المعدات الجديدة في تقرير للتلفزيون الرسمي يوم الأحد، وسلط الضوء على صواريخ كروز جديدة يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، وطائرات بدون طيار تتمتع بقدرات “الحرب الإلكترونية والاستخبارات”، وطائرات هليكوبتر للاستطلاع والهجوم، بحسب وكالة بلومبرج.

أسلحة الجيش الإيراني

ومع استمرار الحرب في غزة، فإن إيران – حليفة حماس وعدو إسرائيل – حريصة على إظهار قوتها وكفاءتها العسكرية. وتواجه أيضًا صراعًا جديدًا مع الغرب، الذي اتهمها بالمشاركة أو دعم الهجمات على السفن التجارية في المياه الدولية.

قال البنتاجون إن طائرة بدون طيار انطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات كانت تسير عبر المحيط الهندي يوم السبت، بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أن إيران “متورطة بعمق” في التخطيط لهجمات ينفذها المسلحون الحوثيون اليمنيون على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقد نفت الجمهورية الإسلامية باستمرار جميع مزاعم تورطها في الهجمات على شركات الشحن التجارية، والتي تصاعدت منذ بدء الصراع في غزة في 7 أكتوبر.