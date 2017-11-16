الجيش الإسرائيلي يكثف قواته على الحدود مع مصر

عادل عبد الجواد عزز الجيش الإسرائيلي استعداداته على الحدود مع مصر تحسبا لاحتمال وقوع هجمات إرهابية ينفذها تنظيم داعش بالقرب من الحدود المصرية علي خلفية القتال القائم بين التنظيم الإرهابي والجيش المصري. وذكر وقع واللا الاسرائيلي أن جيش الاحتلال كثف انتشاره على طول الحدود مع مصر، تحسبا أيضا من

عادل عبد الجواد

عزز الجيش الإسرائيلي استعداداته على الحدود مع مصر تحسبا لاحتمال وقوع هجمات إرهابية ينفذها تنظيم داعش بالقرب من الحدود المصرية علي خلفية القتال القائم بين التنظيم الإرهابي والجيش المصري.

وذكر وقع واللا الاسرائيلي أن جيش الاحتلال كثف انتشاره على طول الحدود مع مصر، تحسبا أيضا من سيناريو رد الجهاد الإسلامي على تفجير النفق الذي دمره الإحتلال مؤخرا.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر مطلعة على الوضع الأمني ​​بالقرب من الحدود المصرية قولها أن الشعور بالأمن لسكان المنطقة الحدودية منعدم ويتعرضون للأذى، خاصة في ظل الخوف من أن يتحول داعش إلى قوة عسكرية ويشن هجمات ضد إسرائيل.

وقال “حاييم يلين” الرئيس السابق لمجلس إشكول الإقليمي، “نسمع كل يوم حرب داعش ضد الجيش المصري، والصواريخ تنفجر بالقرب من منازل سكان الحدود دون سابق إنذار ولابد من إنقاذ الأرواح وطمأنتها”.