الجيش الإسرائيلي يقصف موقع إطلاق صواريخ في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قواته تعاملت مع موقع إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن مدفعيتها ردت بقصف موقع الإطلاق، وفق ما ورد في بيان صادر عن جيش الاحتلال، ونشرته وكالة رويترز.

وأضاف الجيش في حسابه على تيليغرام، أن مدفعيته ردت بقصف موقع الإطلاق، مؤكدًا أنه سقط في منطقة مفتوحة دون خسائر.

وأشار الجيش أيضا إلى أن الصاروخ هو من النوع المضاد للدبابات، وكان قدأطلق صوب إسرائيل الليلة الماضية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

في سياق متصل، أعلن الجيش أنه قصف أيضا بالمدفعية مواقع في لبنان، بعد أن رد على مصدر الصاروخ في سوريا.

هجمات متكررة

يشار إلى أن هذه الضربات كانت تكررت إلى حدّ كبير منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد سلطت الضوء على المخاطر من توسع الحرب التي تفجرت في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ودخول مجموعات مسلحة جديدة مدعومة إيرانياً على الخط.

لا سيما مع تصاعد الهجمات أيضا في العراق وسوريا ضد قواعد عسكرية أمريكية، واستمرار حزب الله في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.