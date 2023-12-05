الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

قال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة سي إن إن.

وقال اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي يوم الثلاثاء: “بعد مرور ستين يوما على بدء الحرب، تطوق قواتنا الآن منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة”. وأضاف: “بالتزامن مع ذلك، نواصل تأمين منجزاتنا في شمال قطاع غزة”.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل “في قلب” مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في القطاع.

تطويق مدينة خان يونس

وفي الشمال: قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية “أكملت تطويق” مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، في إطار سعيها لاستكمال عملياتها الهجومية ضد مقاتلي حماس في شمال القطاع.

وقال هاليفي إن الجيش الإسرائيلي يدخل الآن “المرحلة الثالثة من العمليات البرية”، لكنه لم يحدد ما يعنيه ذلك. وقال: “لقد قمنا بتأمين العديد من معاقل حماس في شمال قطاع غزة، والآن نعمل ضد معاقلها في الجنوب”.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول الوضع الإنساني في غزة، أشار هاليفي إلى المساعدات التي تتدفق إلى غزة، قائلا: “نحن نبذل جهودا كبيرة، وفقا لقرار الحكومة والقانون الدولي”.

إسرائيل بدأت في الحد من الخسائر في المدنيين

ومن ناحية أخرى، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التأكيد علناً على أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتشكيل العمليات العسكرية الإسرائيلية بحيث تكون أكثر دقة بهدف الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كانت مثمرة.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس للصحفيين يوم الأحد عندما سئلت عن مدى تقبل إسرائيل لدعوات الولايات المتحدة لبذل المزيد لحماية أرواح المدنيين: “أعتقد أنهم استمعوا”.

وقبل ذلك بيومين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: “نعتقد أن النهج الذي نتبعه حتى الآن قد حقق نتائج فعالة”.