الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف القتال ضد حماس في غزة

استأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وسط اتهامات إسرائيلية للحركة بانتهاك شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه الأراضي المحتلة، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، ونشرته وكالة رويترز.

ووصلت الهدنة المؤقتة التي جرى الاتفاق عليها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة إلى نهايتها عند الساعة السابعة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) ، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وسمحت الهدنة التي استمرت سبعة أيام، والتي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.