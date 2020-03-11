ارتفع عدد مصابي كورونا في إسرائيل إلى 76 حالة، وفقا لما أوردته وزارة الصحة الإسرائليية، من بين المصابين الجدد طفل يبلغ من العمر تسع سنوات من تل أبيب.

وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن اللجنة الأولمبية تدرس رفض أولمبياد طوكيو لمدة عام أو عامين.

لقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المئات، وتم تشخيص أول مريض في تركيا ، وضحية أولى في بنما ، كما أصيب وزير الصحة البريطاني بالفيروس.

ووافق وزير الداخلية الاسرائيلي “أرييه درعي” على التوصية بمنع الرعايا الأجانب من دخول إسرائيل في جميع المعابر.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي إن المريض رقم 64 في كورونا ، الذي تم العثور عليه الليلة ، هو ضابط بالجيش الإسرائيلي كان عائد من إجازة من الخارج.



كما قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه تمت الموافقة على تجنيد مائة فرد إضافي من جنود الاحتياط بغرض تعزيز القوات.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس، وسط توقعات وصول أعداد المصابين الى 100 حالة، نهاية الأسبوع.

وأضاف الموقع، أنه وبعد قرار وقف الرحلات الجوية، وفرض العزل الصحي بشكل إجباري، قررت الحكومة الإسرائيلية، منع الفعاليات الجماهيرية، التي تشمل مشاركة أكثر من 2000 شخص.