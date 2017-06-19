سيـــاســة

الجيش الإسرائيلي يراقب الضفة الغربية بكاميرات حديثة

سبوتنيكنصبت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، حواجز على مداخل مدينة الخليل، وقامت بعمليات تفتيش للمركبات التي تدخل وتخرج من وإلى الخليل جنوب الضفة الغربية.وقام جنود الجيش الإسرائيلي بالتدقيق فى هويات المواطنين، حيث تركزت الحواجز على المدخل الشمالي والجنوبي للمدينة.ونصبت قوات الجيش الإس
20 يونيو، 2017 20 يونيو، 2017

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سبوتنيك

نصبت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، حواجز على مداخل مدينة الخليل، وقامت بعمليات تفتيش للمركبات التي تدخل وتخرج من وإلى الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقام جنود الجيش الإسرائيلي بالتدقيق فى هويات المواطنين، حيث تركزت الحواجز على المدخل الشمالي والجنوبي للمدينة.

ونصبت قوات الجيش الإسرائيلي كذلك كاميرات مراقبة حديثة في معظم مناطق الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، إن هذه الخطوة جاءت لتعزيز الأمن ومراقبة حركة المواصلات وطرقات وشوارع الضفة الغربية.

وأضاف أدرعي، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه تم تركيب هذه الكاميرات “من أجل حفظ الأمن وإحباط اعتداءات تخريبية”. 

وتابع: “الحفاظ على الهدوء مصلحة مشتركة، وإحباط الإرهاب جزء لا يتجزأ من هذا الهدف”.

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