الجيش الإسرائيلي يتنصل من حماية سلامة الصحفيين في غزة

زعم الجيش الإسرائيلي لوكالتي رويترز وفرانس برس الدوليتين للأنباء، أنه غير قادر على ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وتعرض قطاع غزة الذي تديره حركة حماس للقصف منذ السابع من أكتوبر، بعد أن اقتحم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1400 شخص. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو سبعة آلاف شخص لاقوا حتفهم بسبب القصف الجوي الإسرائيلي.

وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي رويترز وفرانس برس هذا الأسبوع، بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.

وجاء في رسالة الجيش الإسرائيلي أن “جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة”. وأضافت الرسالة أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية “على مقربة من الصحفيين والمدنيين”.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة.

واختتمت رسالة الجيش الإسرائيلي بالقول “في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم”.