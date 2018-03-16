الجيش الإسرائيلي : مقتل جنديين في عملية دهس نفذها فلسطيني

رويترزقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنديين قتلا وأصيب اثنان، اليوم الجمعة، في عملية دهس نفذها فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن سائق السيارة تمكَّن من الهرب، دون معرفة هويته.يأتي هذا التطور في وقت أصيب فيه عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاخ

رويترز





قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنديين قتلا وأصيب اثنان، اليوم الجمعة، في عملية دهس نفذها فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن سائق السيارة تمكَّن من الهرب، دون معرفة هويته.

يأتي هذا التطور في وقت أصيب فيه عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المدمع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات شعبية خرجت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وخرجت هذه المسيرات استجابةً لدعوة وجّهتها الفصائل الفلسطينية للاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.