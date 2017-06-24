الجيش الإسرائيلى: سقوط قذائف من سوريا على هضبة الجولان

سكاى نيوز عربيةأعلن الجيش الإسرائيلي، أن عددا من القذائف سقط فى الجزء الذى تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان، مصدرها الأراضى السورية.ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المكتب الصحفى للجيش الإسرائيلي، قوله إن القذائف لم تتسبب بأضرار، مشيرا إلى أنها قد تكون سقطت عشوائيا كما هو الحال فى معظم هذه الحوادث، أث

سكاى نيوز عربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عددا من القذائف سقط فى الجزء الذى تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان، مصدرها الأراضى السورية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن المكتب الصحفى للجيش الإسرائيلي، قوله إن القذائف لم تتسبب بأضرار، مشيرا إلى أنها قد تكون سقطت عشوائيا كما هو الحال فى معظم هذه الحوادث، أثناء القتال الدائر بين القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة، حسب تعبيره.

وقال المكتب فى بيانه: “انفجرت عدة قذائف أطلقت من الأراضى السورية، فى أراض مفتوحة تقع على الجانب الشمالى من هضبة الجولان”.

ووفقا لـ”نوفوستي”، لم يذكر الجيش الإسرائيلى الإجراءات الانتقامية، التى عادة ما تكون استهدافا لمواقع الجيش السوري، وذلك ردا حتى على القذائف العشوائية.

