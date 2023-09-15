الجيش الأوكراني يعلن سيطرته على قرية أندرييفكا في الشرق

نجحت القوات الأوكرانية في السيطرة على قرية بالقرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد، حسبما أعلنت كييف اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير صباحي “استولت القوات خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك”.

وأضافت أن القوات الأوكرانية كبدت نظيرتها الروسية خسائر في صفوف القوات والعتاد كما حصنت بعض المناطق.

وتقع أندرييفكا جنوبي باخموت التي شهدت إحدى أكثر المعارك شراسة منذ الغزو الروسي في فبراير شباط من العام الماضي.

كما ذكرت هيئة الأركان العامة أن القوات حققت “نجاحا جزئيا” بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من المدينة.

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار ذكرت يوم الخميس أن أندرييفكا باتت تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قالت في وقت لاحق إن تلك المعلومات غير دقيقة لأن القتال كان لا يزال دائرا حول القرية.