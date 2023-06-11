الجيش الأوكراني يعلن تحقيق أول مكسب له ضد القوات الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.

وقالت القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك: “قام جنود اللواء 68 الشجعان بتحرير بلدة بلاغوداتني”. ونشرت مقطع فيديو يظهر جنوداً يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.

أول مكسب ضد القوات الروسية

وفي وقت سابق من اليوم قالت روسيا، إن أوكرانيا قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بستة زوارق مسيرة عالية السرعة في أثناء قيام السفينة بدوريات على خطين لأنابيب الغاز في البحر الأسود.

وكانت السفينة “بريازوفي” تنفذ ما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها “مراقبة للوضع وضمان استتباب الأمن على طول الطرق التي يمر خلالها خطا أنابيب الغاز ترك ستريم وبلو ستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجوماً في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع كانت في المنطقة الوسطى من البحر الأسود وقت الهجوم.

وتابعت “تواصل سفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود تنفيذ المهام الموكلة إليها”.