الجيش الأمريكي ينفي اعتزام فاعلين إقليميين الانضمام إلى حماس حتى الآن

قال قائد الجيش الأميركي اليوم الأربعاء إن واشنطن لم تلحظ أي مؤشرات إلى اعتزام فاعلين إقليميين الانضمام إلى عملية حماس في إسرائيل.

وصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال تشارلز براون في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: “لم أر أي مؤشرات إلى أن فاعلين إضافيين سيشاركون في الإضرار بإسرائيل”، حسب تعبيره.

الانضمام إلى حماس

وأمر الرئيس جو بايدن بتحريك حاملة طائرات وسفن حربية أميركية إلى شرق المتوسط، مع إرسال مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل.

وأضاف براون “هذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تعديل انتشار قوتنا. ليس فقط دعماً لإسرائيل، بل أيضاً لردع أي عمل مستقبلي”.

بدوره كرّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو يقف بجوار براون، تحذير بايدن لخصوم إسرائيل من مغبة التدخل في النزاع.

وقال أوستن: “لأي دولة، لأي منظمة، لأي شخص يفكر في محاولة الاستفادة من المعاناة في إسرائيل لمحاولة توسيع هذا النزاع أو محاولة إراقة المزيد من الدماء. لدينا كلمة واحدة فقط: لا تفعلوا”.