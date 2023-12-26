الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في هجوم بالعراق

أصيب 3 جنود أمريكيين في هجوم شنه مسلحون متحالفون مع إيران، بطائرة مسيرة ملغومة، وهو ما دفع الجيش الأمريكي إلى شن ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

قال مسؤولون إن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية انتقامية دقيقة يوم الاثنين في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون متحالفون مع إيران في وقت سابق من اليوم نفسه وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

والهجوم والرد عليه هما أحدث دليل على كيفية امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى أنحاء الشرق الأوسط وتسببها في اضطرابات حولت القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أهداف.

وتندد جماعات متحالفة مع إيران في العراق وسوريا بالحرب الإسرائيلية في غزة وتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها بقدر ما.