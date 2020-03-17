الجيش الأردني يعلن انتشاره بمداخل ومخارج المدن لمنع انتشار «كورونا» (بيان1)

وكان مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل 33 حالة.

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، أنه سينتشر على مداخل المدن الرئيسية في المملكة في إطار منع انتشار فيروس كورونا الستجد، وذلك في البيان رقم 1، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 34 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، وبعد إصابة ممرضة في مستشفى البشير.

وكان مستشفى الأمير حمزة قد أعلن رفع جاهزيته القصوى التقنية والفنية “إلى أعلى مستوى”، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الصحة ‏لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد مصدر طبي في مستشفى الامير حمزة، احتمالية تحويل جميع أقسام المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.

وكان مدير مستشفى الأمير حمزة، عبد الرزاق الخشمان قال في تصريح سابق لـ”المملكة” إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل 33 حالة.

وأضاف أن “الحالات الـ 4 المصابة الأخيرة بفيروس كورونا واحدة في مستشفى الملكة علياء ومستشفى الأمير هاشم في الزرقاء وحالتين من منطقة المقابلين، مرجحا أن تكون جنسياتهم أردنيين مخالطين”.

وبين أن جميع المصابين بالفيروس حالتهم جيدة.