الجيزويت للفيلم يختتم فعالياته الاثنين

سلوى عثمانيقدم العديد من الأفلام ضمن فاعليات الدورة الرابعة لمهرجان "الجيزويت للفيلم" بمقر "جمعية النهضةــ جيزويت القاهرة" يومي 26 و27 ديسمبر 2017، الساعة السابعة والنصف مساء، ويلي تقديم الأفلام مناقشات مع صناع هذه الأفلام، وفي يوم الاثنين المقبل 28 ديسمبر تنتهى فاعليات هذه الدورة.يقدم يو

سلوى عثمان





يقدم العديد من الأفلام ضمن فاعليات الدورة الرابعة لمهرجان “الجيزويت للفيلم” بمقر “جمعية النهضةــ جيزويت القاهرة” يومي 26 و27 ديسمبر 2017، الساعة السابعة والنصف مساء، ويلي تقديم الأفلام مناقشات مع صناع هذه الأفلام، وفي يوم الاثنين المقبل 28 ديسمبر تنتهى فاعليات هذه الدورة.

يقدم يوم 26 ديسمبر، 8 أفلام ضمن مسابقة المهرجان فئة “عروض الطلبة” الفيلم لناهد نصر، و “رز بلبن” لعمرو موسى، و”نظرة وابتسامة” لنورهان إبراهيم، و”أيادي الخيامية” لأسماء كمالى، و”أنا أنا” لسمير رضوان، و”الخروج من المدينة” لعمرو النجار، و”نوم العازب” لعمر المشد، و”مريم” لمصطفى أسامة صادق.

أما يوم 27 ديسمبر فسيتم تقديم أفلام هى نتاج ورشة نظمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، وحملت عنوان “حكايا الجنوب” بمحافظات أسوان وسوهاج والمنيا.

وحفل الختام يوم 28 ديسمبر الحالي، يبدأ الساعة السادسة مساء بمقدمة والتعريف بالمهرجان، يليها عروض لبعض مشاريع التخرج الخاصة بمدرسة سينما الجيزويت في أسيوط، والتي تديرها المخرجة المصرية نادية كامل، ثم استكمال المناقشات على العروض التى ستُقدَّم، وفي النهاية الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز.

مهرجان الجيزويت للفيلم هو مهرجان سينمائي سنوي ومشروع تنموي ثقافي يقام في القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد، وتنقسم فعالياته إلى قسمين أساسيين، مسابقة مهرجان الجيزويت للفيلم ذات الجوائز لصناع الأفلام المصريين، ورحلة الجنوب والمكونة من سلسلة ورش عمل تدريبية وبرنامج عروض أفلام في محافظات صعيد مصر.