الجيزة: 4 آلاف جنيه متوسط سعر المتر فى محيط الصحراوى وأبو رواش

كتبت ـ بدور إبراهيم: أكد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة لديها عدد من قطع الأراضى الاستشارية والصناعية المميزة على الطريق الصحراوى وأبو رواش، بعضها يقع بين الكومباوندات السكنية، ويبلغ متوسط سعر المتر بها 4 آلاف جنيه. وقال الدالى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر



كتبت ـ بدور إبراهيم:

أكد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة لديها عدد من قطع الأراضى الاستشارية والصناعية المميزة على الطريق الصحراوى وأبو رواش، بعضها يقع بين الكومباوندات السكنية، ويبلغ متوسط سعر المتر بها 4 آلاف جنيه.

وقال الدالى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر الغرفة الأمريكية للتجارة أمس الثلاثاء، والذى عقد تحت عنوان «صناعة العقارات والاستثمارات فى المستقبل»، إن المحافظة تحتاج حوالى 10 مليارات جنيه كدفعة أولى لتنفيذ عدد من المشروعات المطلوبة من مياه وطرق وصرف صحى وغيرها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وكذلك تنمية الفرص الاستثمارية واستغلالها، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الجارى تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه.

وأضاف أن المحافظة تبحث دائما الآليات التى تحقق لها زيادة مواردها وتوفير جزء من متطلبات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أنه جار تطوير المنطقة الأثرية فى منطقة الأهرامات لهذا الغرض.

وأوضح أنه تم تشكيل مجلس استشارى للتخطيط بالمحافظة للمعاونة وتقديم المشورة للأجهزة التنفيذية بهدف الارتقاء بالمستوى الخدمى المقدم للمواطن، ويضم أساتذة جامعات ونواب برلمانيين وجمعيات أهلية ومستثمرين وممثلين لمتحدى الإعاقة والشباب والمرأة، وقد تم تشكيل عدة لجان تضم الصحة والتعليم ومحو الأمية والإسكان والعشوائيات والطرق والنقل والسياحة والآثار ومتحدى الإعاقة، تقدم كل منها ورقة عمل تتضمن رؤيتها فى تطوير كل قطاع خلال جلسات المجلس القادمة.

وأشار الدالى إلى أنه جار التجهيز لطرح عدد من الأراضى الاستثمارية فى مختلف القطاعات منها 21 ألف فدان بمنطقة الواحات البحرية كما تم طرح 11 قطعة للاستثمار الصناعى والخدمى مؤخراً منها 4 بالمنطقة الاستثمارية.

ويجرى حاليًا العمل بمشروع مد شبكات المرافق للمنطقة الصناعية والاستثمارية من ميدان الرماية حتى الكيلو 28 مصر إسكندرية الصحراوى بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق.