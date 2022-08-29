«الجيزة للهندسة» يقترب من اقتناص قطعة أرض فى سوهاج الجديدة

علمت «المال» أن معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا اقترب من اقتناص قطعة أرض فى مدينة سوهاج الجديدة، بهدف إنشاء فرع للمعهد فى إطار توسعاته فى مدن الصعيد.

قالت مصادر مقربة من الملف إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت فى شهر يونيو الماضى بيع قطعة أرض فى مدينة سوهاج الجديدة، مخصصة لنشاط تعليمى بمنطقة مركز الخدمات، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الأرض لاقت اهتمامًا من عدة مطورين وجامعات، خاصة كانت ترغب فى التوسع بسوهاج الجديدة، ولكن فى النهاية تقدم معهد الجيزة العالى للهندسة بطلب لشرائها.

وأكدت أن اللجان المختصة بالهيئة ما زالت تراجع المستندات المقدمة من المعهد، ومنها الملف المالى والفنى، بهدف إصدار القرار النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للمعهد، فقد تأسس سنة 2007 بناءً على قرار وزارى تم منحه إلى جمعية مستقبل مصر للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ببدء الدراسة، اعتبارًا من العام الجامعى (2008/2007) فى تخصصات الهندسة الصناعية والكيمائية والمواد، وفى مرحلة لاحقة حصل المعهد على قرار آخر بالتعديل النهائى للتخصصات، لتضم الهندسة المدنية والمعمارية، وهندسة الاتصالات والإلكترونيات.

وأوضحت المصادر أن مدينة سوهاج الجديدة باتت تلقى اهتمامًا لافتًا من المستثمرين فى قطاع التعليم، وهو ما يظهر فى تخصيص 3 قطع أراض لإنشاء جامعات خاصة، بخلاف تخصيص 15 أخرى لإنشاء مدارس ما بين «الدولى واللغات»، لصالح عدة شركات أبرزها القاهرة للاستثمار والتنمية، ودار الفؤاد، وإيليت للاستثمار، والبريطانية بسوهاج.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا كبيرًا من الجامعات الخاصة والمعاهد العليا فى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، بدأت دراسات فعلية للتواجد فى المدن العمرانية الجديدة فى الصعيد، وهو ما نتج عنه توجه جامعات على غرار بدر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء فروع تابعة لاستغلال تزايد الطلب على الخدمة التعليمية.

ولفتت إلى أن المجتمعات العمرانية تراعى تلك الظاهرة فى طروحاتها للأراضى خلال كل شهر، وتحاول إحداث تنوع فى المساحات الخدمية المطروحة ما بين التعليمى والجامعى بخلاف الطبى والمعاهد العليا.

وتعتبر «ميريت» من أبرز الجامعات العاملة فى سوهاج الجديدة، التى حصلت فى السابق على قطعة أرض مساحتها 21 فدانًا لإنشاء جامعة خاصة، وانتهت من الأعمال الإنشائية، وافتتحت المرحلة الأولى بطاقة 600 طالب، كما تقدمت مؤخرًا للحصول على 5 أفدنة أخرى لإجراء توسعات.

وتعتبر سوهاج الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث للهيئة، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم (196) لسنة 2000 على مساحة 29516 فدانًا، ويتضمن مخططها العام الكتلة القديمة، وتقع على 2240 فدانًا، والتوسعات الشمالية الشرقية بمساحة 1520 فدانًا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان.