«الجيزة للمقاولات» توافق علي عرض «بلتون للتأجير التمويلي» بخصوص أرض بمحور القطامية

وافق مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات علي العرض المقدم من شركة بلتون للتأجير التمويلي ، بخصوص قطعة أرض بمساحة 33.6 الف متر بمحور القطامية .

واوضح بيان صادر عن شركة الجيزة العامة للمقاولات ، أن بلتون للتأحير التمويلي ستتولي البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل الأرض ، مقابل قيمة التقديرية 80 مليون جنيه .

فيما لم يتم تحديد مدة التعاقد والقيمة الاستردادية .

كما وافق المجلس علي تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود البيع والتأجير التمويلي مع شركة بلتون للتأجير التمويلي.

وطبقا لقرارات مجلس إدارة الجيزة العامة للمقاولات ستحل بلتون للتأجير التمويلي في البيع والتنازل والتأجير التمويلي لكامل الأرض ، محل شركة هيرميس للحلول التمويلية .