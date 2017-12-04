الجيزة للمقاولات توافق على تأسيس كيان جديد

رجب عزالدين وافق مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات بجلسته المنعقدة أمس الأحد على تأسيس شركة مساهمة مصرية للاستثمار العقارى برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر بـ50 مليونًا. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها ستساهم فى الشركة المزمع تأسيسها…



رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات بجلسته المنعقدة أمس الأحد على تأسيس شركة مساهمة مصرية للاستثمار العقارى برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر بـ50 مليونًا.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها ستساهم فى الشركة المزمع تأسيسها بعدد 49.9 مليون سهم والباقى للسيدين جمال محمود خنفى محمود وحسام الدين رمضان عبد الرحيم مرسى .

ومن المقرر إيداع 10% من القيمة الاسمية للأسهم وتسمية الشركة باسم “جراند جيزة للاستثمار العقارى” ويكون مقرها بمنطقة باب اللوق القاهرة .

ووكلت الجيزة للمقاولات كلا من يحيى شحاتة على السيد ومحمد جودة عبيد (منفردين أو مجتمعين ) بإتمام إجراءات التأسيس والموافقة على الغرض من إنشاء الشركة فى النظام الأساسى للشركة الجديدة.

فى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية إعادة بعض العمليات الملغاة على أسهم الشركة أمس الأحد بعد اخطار من شركة مصر المقاصة بتعذر عملية الإلغاء لأسباب فنية.

