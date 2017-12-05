الجيزة للمقاولات تنفذ مرافق الإسكان الاجتماعي بالفيوم الجديدة

محمود زكي قال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن شركة الجيزة للمقاولات نجحت في الحصول على تنفيذ أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي. وأضاف في تصريحات إن تكلفة تنفيذ مشروع أعمال المرافق تصل إلى 70 مليون جنيه، إذ إن المنطقة تضم 1536 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة ومن المتو

محمود زكي

قال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن شركة الجيزة للمقاولات نجحت في الحصول على تنفيذ أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي.

وأضاف في تصريحات إن تكلفة تنفيذ مشروع أعمال المرافق تصل إلى 70 مليون جنيه، إذ إن المنطقة تضم 1536 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق خلال عام من بدء التنفيذ.

وأكد رئيس جهاز الفيوم أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية 1536 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة بتكلفة تنفيذ بلغت 225 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جار طرح 5 قطع أراض استثمارية بالمدنية وذلك لإقامة عدد من المشروعات عليها، مشيرًا إلى أن الأراضي التي ستطرح ينفذ عليها مشروعات استثمارية وهي عبارة عن مستشفى، حيث تبلغ مساحة القطعة 2845 مترا مربعا وذلك بسعر المتر يبلغ 760 جنيها وتقع بالحي الأول مجاورة 3.

ولفت إلى أن الأراضي تشمل تنفيذ معهد عالي وذلك على مساحة 8585 مترا مربعا وبسعر 815 جنيها للمتر ويقع في الحي الثالث للمدينة، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بالحي الأول على مساحة 1500 متر مربع لإقامة بنك بالمدينة وذلك بسعر 1500 جنيه للمتر.

ولفت إلى أن القطعة الأخير بالمدينة سيتم طرحها لتنفيذ مستودع للغاز على 1485 مترا مربعا وبسعر يبلغ 1260 جنيها للمتر، على أن يتم التقدم لعروض شراء الأراضي في الفترة بين 24 إلى 28 ديسمبر الحالي.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم بيع 6 وحدات تجارية، بالإضافة إلى وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 32 مترا إلى 99 مترا مربعا، لافتا إلى أن أعلى سعر في المزاد الذي أقيم أمس للمتر بلغ 15 ألف جنيه مقابل 12 الفا للتجاري، بينما المتر للوحدة الإدارية 6 آلاف جنيه.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم أن المشروعات التي تقام داخل المحال عبارة عن (كافتيريا وجزارة وأسماك ودواجن وهدايا وأدوات صحية) بينما يبنى على الوحدة الإدارية مكتب مقاولات.

وأشار إلى أن الأسعار في المزاد الذي أقيم جاءت مقاربة لنفس أسعار مزاد مارس الماضي والتي تراوح المتر به بين 13100 إلى 14800 جنيه.

وأكد أنه من المقرر بدء تنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب على ثلاث مراحل، كل مرحلة بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًّا، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها مليار جنيه.

وأضاف عبد الرحمن أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ المشروع، وينفذ حاليًّا الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية الخاصة بالمحطة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتطلب نزع ملكية الأراضى أولًا، ومن المتوقع إنهاء الرسومات والأعمال الهندسية خلال خمسة أشهر.