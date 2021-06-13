الجيزة للمقاولات تقفز بأرباحها إلى 22.2 مليون جنيه فى 3 أشهر

الجيزة العامة للمقاولات تفصح عن نتائج أعمال الربع الأول

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى ،ارتفاع صافى أرباحها 22.2 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بنحو 9.8 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة الأحد،ارتفاع إيرادات الجيزة للمقاولات إلى 288.2مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 249.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت تكاليف الشركة إلى 260.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 230.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة تراجع أرباح الشركة إلى 47.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضى مقارنة بنحو 53.4 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

كما تراجعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 965.8 مليون جنيه جنيه عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 1.11 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

الجيزة للمقاولات تتعاقد على أعمال فى الإسكندرية بقيمة 300 مليون جنيه

سوق العقارات المصرى

وأعلنت الجيزة العامة للمقاولات فى مارس الماضى عن تعاقدها على أعمال جديدة بمحافظة الإسكندرية بقيمة مبدئية قدرها 300 مليون جنيه.

وقالت الجيزة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك (14 فبراير) إن هذه الأعمال تختص بإنشاء مبنى بالمحافظة بطريقة الإسناد .

ووقعت الجيزة العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية خلال الشهور الماضية بملايين الجنيهات.

وأفصحت الجيزة فى 31 يناير الماضى عن تعاقدها على أعمال مكملة بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه .

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ،إن هذه الأعمال مكملة لعقد سابق تم توقيعه فى 30 نوفمبر الماضى بخصوص إنشاء مبنى إدارى بمدينة المنيا.

وبلغت قيمة تعاقد نوفمبر المشار إليه 190 مليون جنيه ، بما يعنى ارتفاع إجمالى قيمة التعاقدات بهذا المشروع إلى 390 مليون جنيه بعد الإضافات الجديدة.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول جهة إسناد هذا المشروع أو الأعمال الجديدة أو مدته أو أى معلومات أخرى.

تكليف الجيزة بمشروع بالمنصورة بقيمة 600 مليون جنيه

وأفصحت الجيزة العامة للمقاولات فى 25 يناير الجارى عن تكليفها بمشروع إسكان فاخر بمدينة المنصورة الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها تلقت خطاب حسن نوايا من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بتكليفها بإنشاء هذا المشروع.

ويشرف جهاز تنمية دمياط الجديدة إداريا على مدينة المنصورة الجديدة،ويختص بالمشروع بإنشاء 55 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع (جنة ) بالمدينة.

ومن المقرر صدور قرار الإسناد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة القادمة تمهيدا للتوقيع النهائى على التعاقد.

وأفصحت الشركة فى فبراير الماضى عن فوزها بإسناد مشروع إسكان فاخر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، بقيمة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها هذا المشروع المسمى “جنة”، ويتضمن إنشاء 6 عمارات بعدد 192 وحدة سكنية.

المجتمعات العمرانية أسندت مشروعين للشركة عام 2019

أراضى فضاء

وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى نوفمبر 2019، تنفيذ 21 فيلا بمشروع الفيلات بالمنصورة الجديدة إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات.

وقالت الشركة ساعتها إن القيمة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع تبلغ 97.9 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 15 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

كما أسندت الهيئة فى الشهر نفسه تنفيذ أعمال كهربائية وبنية تحتية بمدينة أسوان الجديدة بقيمة 317.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تتضمن القيام بما تبقَّى من مشروع استكمال شبكة الكهرباء وتليفونات المرحلة الأولى وشبكة كهرباء وتليفونات المرحلة الثانية بمدينة أسوان الجديدة.

وأضافت، فى إفصاح سابق للبورصة، أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا من تاريخ تسلم الموقع أو اعتماد الرسوم التنفيذية.

ودخلت الجيزة للمقاولات فى عملية مبادلة أسهم ضخمة مع شركة بايونيرز القابضة يونيو الماضى فى إطار صفقة شملت خمس شركات مدرجة.

وجرت المبادلة على 83.9 مليون سهم من أسهم الجيزة بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 73.2% من أسهمها.