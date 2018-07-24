الجيزة للمقاولات تقتنص تنفيذ 5000 وحدة سكنية

المال- خاصأكد مجدى السيد، نائب رئيس جهاز مدينة السادات،أنه تم طرح 5000 وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة حى النور على المقاولين بتكلفة مليار جنيه تقريبا، وقد تمت ترسية المشروع لصالح شركة الجيزة العامة للمقاولات.وأضاف أنه جار تنفيذ 4980 وحدة إسكان اجتماعى، تم الانتهاء من تنفيذ 3520 وحدة.وأوضح - ف

المال- خاص

أكد مجدى السيد، نائب رئيس جهاز مدينة السادات،أنه تم طرح 5000 وحدة إسكان اجتماعى بمنطقة حى النور على المقاولين بتكلفة مليار جنيه تقريبا، وقد تمت ترسية المشروع لصالح شركة الجيزة العامة للمقاولات.

وأضاف أنه جار تنفيذ 4980 وحدة إسكان اجتماعى، تم الانتهاء من تنفيذ 3520 وحدة.

وأوضح – فى تصريحاته لـ«المال» – أنه جار تنفيذ مشروع فصل الصرف الصناعى عن الصرف الصحى بتكلفة 100 مليون جنيه وتمت ترسية المشروع لصالح شركة أطلس العامة للمقاولات.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة إجمالية 100 ألف م3 فى اليوم، و 20 ألف م3 فى اليوم معالجة ثنائية، و20 ألف م3 فى اليوم معالجة ثلاثية، لتصل نسبة الإنجاز 75 %، استكمالا لشبكات الصرف الصحى بالمدينة التى وصل طولها 491 كم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 121 ألف فدان، فيما بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فيها 2870 مليون جنيه، بواقع 730 مليونا بقطاع الإسكان، و241 مليونا بقطاع الخدمات، و1858 مليونا بقطاع المرافق، و 30.4 مليون بقطاع الزراعة.