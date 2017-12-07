الجيزة للمقاولات تفصح عن حجم الأعمال المسندة فى2017

رجب عز الدين:قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى،اليوم الخميس, إن حجم الأعمال المسندة إليها خلال عام 2017 بلغ 917.11 مليون جنيه .وشملت الأعمال المسندة إنشاء ثلاث مبانى بجامعة كفر الشيخ ، وهم مركز النانو تكنولوجى ، مبنى سكنى للطلاب ، مبنى للمدرجات المركزية ، بقيمة، 59.6 مليون جني

رجب عز الدين:

قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى،اليوم الخميس, إن حجم الأعمال المسندة إليها خلال عام 2017 بلغ 917.11 مليون جنيه .

وشملت الأعمال المسندة إنشاء ثلاث مبانى بجامعة كفر الشيخ ، وهم مركز النانو تكنولوجى ، مبنى سكنى للطلاب ، مبنى للمدرجات المركزية ، بقيمة، 59.6 مليون جنيه و24.5 مليون جنيه و 46.8 مليون جنيه على التوالى، كما شملت الأعمال إنشاء شبكات مرافق بمنطقة الاسكان الاجتماعى بمدينة 15 مايو بقيمة إجمالية 14.5 مليون جنيه، حسب بيان مفصل مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وتضمنت الأعمال ثلاث مشروعات مسندة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة إجمالية 61.8 مليون جنيه، و8.6 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى .

وأسندت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشروعين للشركة بالمجمع السكنى لؤلؤة القاهرة الجديدة، بقيمة إجمالية 243.2 مليون جنيه، 213.2 مليون جنيه على التوالى، إضافة إلى مشروعين مسندين من محافظة القاهرة بمشروع المحروسة ومنطقة الأسمرات (2) بقيمة 8 ملايين جنيه و11.6 مليون جنيه على التوالى.

وأسند جهاز مدين الشروق مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركة الجيزة للمقاولات بقيمة 162 مليون جنيه، وكذلك أسند جهاز مدينة تنمية مدينة الفيوم الجديدة مشروع إسكان اجتماعى بقيمة 61.1 مليون جنيه حسب البيان.

