«الجيزة للكابلات» تفوز بمناقصة تعديل مسار خطوط الكهرباء فى حدائق أكتوبر

فازت شركة الجيزة لصناعة الكابلات بتنفيذ أعمال مشروع دمج وتغيير مسار كابلات الضغط العالى بمدينة حدائق أكتوبر، بقيمة استثمارية بلغت 230 ملايين جنيه، وذلك بعد منافسة مع «كهروميكا».

قال المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن «الجيزة لصناعة الكابلات» تسلمت أمس الثلاثاء موقع المشروع، تمهيدا لبدء العمل فى دمج كابلات الضغط العالي، والمقرر تنفيذه على 4 أشهر من تاريخ الاستلام.

وأوضح نمور، فى تصريحات لـ«المال»، أن المشروع شهد منافسة قوية بين «الجيزة لصناعة الكابلات»، وشركة مصر للمشروعات الميكانيكة والكهربائية «كهروميكا»، إلا أن العرض الفنى والمالى المقدم من الأولى رجح كفتها للفوز بالمشروع.

وأكد أنه فور انتهاء تنفيذ المشروع سيتم طرح المساحات، التى وصفها بـ«الشاسعة»، أمام المستثمرين خلال شهر مايو المقبل، لتنفيذ العديد من المشروعات الترفيهية والخدمية والتجارية الخاصة بمحور المدينة، متوقعا أن يحقق المحور عوائد قد تصل إلى 12 مليار جنيه.

واعتبر أن دمج كابلات الضغط العالى سيكون له دور كبير فى جذب العديد من الاستثمارات للمدينة، كما أنه سيحقق قيمة مضافة لها.

جدير بالذكر أن مسار كابلات الضغط العالى التى يتضمن المشروع دمجها، يمر من منطقة وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم.

وكان المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قد أكد فى أكتوبر الماضى أن المحور الترفيهى يعدّ الأكبر فى منطقة غرب القاهرة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة بتكلفة 130 مليون جنيه، ومن المتوقع بعد طرحه أمام المستثمرين تحقيق عوائد تتجاوز 12 مليارات جنيه.

وأوضح أن المحور سيكون أكبر منتزه ترفيهى خدمى بمنطقة غرب القاهرة، قائلًا إن مساحته الكلية 1.4 مليون متر مربع.

وتُعدّ حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل محافظة الجيزة، وتشهد فى السنوات الأخيرة العديد من المشروعات، خاصة مع قربها من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير.