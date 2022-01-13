الجيزة : قطع المياه ببعض المناطق لمدة 8 ساعات بدءا من العاشرة مساء غدٍ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن المناطق التالية (أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن…

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن المناطق التالية (أبورواش – المنطقة الصناعية بأبورواش – طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن – نيو جيزة – كرداسة – المجادلة -وادي دجلة – سامكريت – ماونتن فيو) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 14/1/2022، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 15/1/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة على محور 26 يوليو.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.