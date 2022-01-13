عقـــارات

الجيزة : قطع المياه ببعض المناطق لمدة 8 ساعات بدءا من العاشرة مساء غدٍ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن المناطق التالية (أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن…

محمود خاطر 7:43 م, الخميس, 13 يناير 22 7:43 م, الخميس, 13 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة قطع المياه عن المناطق التالية (أبورواش – المنطقة الصناعية بأبورواش – طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن – نيو جيزة – كرداسة – المجادلة -وادي دجلة – سامكريت – ماونتن فيو) لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء غد الجمعة الموافق 14/1/2022، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 15/1/2022.

اقرأ أيضا  ضبط رئيس لجنة تصالحات مباني بأحد أحياء الجيزة وموظف بتهمة الرشوة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة على محور 26 يوليو.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اقرأ أيضا  «الميتافيرس» فرصة استثمارية قد تغير ملامح سوق العقارات بمصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود خاطر

ملف الكاتب محمود خاطر

اقرأ أيضاً

جهاز 6 أكتوبر يتابع تطور الأعمال بمشروع «لولو هايبر ماركت»

ايمان ممدوح 4:40 م, الخميس, 13 يناير 22

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات تطوير منظومة مياه الشرب والصرف بالسادات

ايمان ممدوح 12:47 م, الخميس, 13 يناير 22

أجهزة 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر تواصل تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطرق

ايمان ممدوح 12:38 م, الخميس, 13 يناير 22

«جهاز بدر» يعلن قطع المياه ببعض المناطق غدا التاسعة صباحا

ايمان ممدوح 5:55 م, الأربعاء, 12 يناير 22

الرقابة المالية تعدل بعض قواعد ومعايير أنشطة التمويل العقاري

سارة لطفي 5:07 م, الأربعاء, 12 يناير 22

«الإسكان» تكشف تفاصيل زيارة وفد ليبي للعاصمة الإدارية

ايمان ممدوح 12:23 م, الأربعاء, 12 يناير 22