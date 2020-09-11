الجيزة : غلق مطلع «الدائري» أمام القادمين من الوراق حتى الطريق الزراعي و«شبرا-بنها»

أعلنت محافظه الجيزة أنه في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر فإنه سيتم إجراء غلق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي الى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وذلك لمده 4 أيام.

يأتي ذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 / ٩ /٢٠٢٠ وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق ١٦ /٩ /٢٠٢٠ .

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهي كالآتي:

القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود اعلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأه القناطر ثم الدوران والعودة مرة اخرى اتجاه المطلع المؤدي الى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة ثم الصعود اعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي الى مناطق القاهرة ثم النزول مرة اخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مرة اخرى عن طريق المنزل المؤدي الى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي الى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال وازالة اي معوقات مشيرا إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء تنفيذ الاعمال .

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الاعمال.