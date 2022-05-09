«الجيزة» : غلق كلي لطريق البراجيـل لإقامة الأعمال الإنشائية بمحور 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء في الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق بنطاق المحافظة ومناطق غرب القاهرة الكبرى.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم إجراء غلق كلي لطريق البراجيـل أمـام حركة المرور في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابی (فقط) لمسافة ما يقرب من 600 م حتى يتثنى للشركة المنفذة استلام موقع الأعمال، والبدء في إنشاء الأعمدة والقواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى المشار إليه، وذلك ابتداء من اليوم وحتى الانتهـاء مـن الأعمال.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة ورئيس مركز ومدينة أوسيم بإتخاذ اللازم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات مع رفع كفاءة الطريق من تمهيد وإنارة.

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية

وأضاف: الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية، حيث حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابي تقوم بالدخول للاتجاه الآخر (القـادم مـن كـوبرى المطار أحمد عرابي) قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر الى اتجاهين لحركة المرور، واستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها ثم العودة للطريق الاصـلى مـرة أخـرى اتجـاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابي عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع حي شمال الجيزة قامت بإزالة كافة المعوقات التي تؤثر بالسلب على سيولة الحركة المرورية لضمان عدم حدوث تكدس مروري بمحيط منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نزول المركبات عكس الاتجاه (فقط عن طريق مطلع الطريق الدائري “القوس الغربي”) القادم من طريق البراجيل لتفادي حدوث أي تكدس مروري بالتحويلـه المرورية.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط الاعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.