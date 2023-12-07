محافظة الجيزة: غلق كلى أسفل كوبري 8 بطريق الواحات لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى 8 الكائن تحديدا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات، وذلك لمدة يومين، من الساعة 12 صباح غد على أن تستمر الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ تحويلة مرورية، حيث تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال اسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المشار إليه.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.