الجيزة: غلق الطريق الدائري الأوسطي من 6 أكتوبر باتجاه البدرشين والقاهرة والعين السخنة 25 يوما

الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة

أكدت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي، وذلك لمدة 25 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26/2/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 22/3/2021.

وقالت المحافظة إن ذلك انه في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق، تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو مترات وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأضافت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي:

أولا: (مركبات النقل ذات الأحجام الكبيرة ) القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الإقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانيا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينه 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

وأوضحت أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع جميع وسائل الأمن الصناعي بمواقع الغلق الكلي، وفي بداية التحويلة المرورية وبمحيط منطقة الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.