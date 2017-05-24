الجيزة توقع اتفاقية مع الأهلى ومصر لدعم صغار المستثمرين

قال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الغرفة ستوقع اتفاقية عقب شهر رمضان مع بنكى الأهلى ومصر، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويلات فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل تلك المشروعات بفائدة 5%.

وأضاف، ناصر لـ”المال”، أن الغرفة ستوفر المعلومات الوافية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنهم من استيفاء للشروط التى يتطلبها البنك للحصول على تمويلات المشروعات

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يشار إلى أن البنك المركزي، أطلق يناير الماضى مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل تلك المشروعات بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال 4 سنوات.

ومن المقرر أن يضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات.

وأوضح ناصر أن الغرفة ستساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعداد دراسات جدوى لمشروعاتهم، وقد تتولى إعداد دراسات الجدوى كاملة نيابة عن أصحابها لدعمهم فى الحصول على التمويل المطلوب لاستثمارتهم.