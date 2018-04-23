الجيزة تنفذ مشروعا لتنمية الثروة الحيوانية بإجمالي 125 مليون جنيه

بدور إبراهيمتنفذ محافظة الجيزة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسة مصر الخير المشروع القومى لتربية وتحسين سلالات الماشية بالواحات البحرية من خلال الاقراض المباشر. وأكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه يستفيد من المشروع 250 مواطنا من أهالى الج

بدور إبراهيم

تنفذ محافظة الجيزة وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسة مصر الخير المشروع القومى لتربية وتحسين سلالات الماشية بالواحات البحرية من خلال الاقراض المباشر.

وأكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه يستفيد من المشروع 250 مواطنا من أهالى الجيزة بقيمة 500 ألف جنية لتربية 20 رأس ماشية بإجمالى 125 مليون جنية لمده 7 أشهر، ويتم تدويرها بعد ذلك لاستهداف 20 ألف رأس ماشية من خلال 1000 مستفيد بمبلغ 500 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إنه تقدم للحصول على التمويل حتى الآن عدد 177 عميلا بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى سد فجوة استيراد اللحوم من الخارج من خلال تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه يتم عمل دورات تدريبية للشباب المتقدمين للمشروع لتدريبهم على تربية المواشي لخلق نموذج رجل أعمال صغير يتمكن من إدارة مشروع إنتاج حيوانى طبقا لأحدث الأساليب العلمية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات للإعلان عن المشروع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين منه وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف محمد سلطان مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالجيزة، أنه تقدم 7 مواطنين من حى العجوزة و 8 مواطنين من منشأه القناطر و18 مواطنا من منشأة دهشور و 54 مواطنا من مركز ومدينة العياط و 23 مواطنا من حى العمرانية و 47 مواطنا من أحياء شمال الجيزة والوراق و 7 مواطنين من مدينتى أكتوبر والشيخ زايد و 13 مواطنا من مدينة كرداسة وجارٍ استكمال باقى العدد المطلوب .

