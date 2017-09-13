الجيزة تنفذ محطة شرب فى أوسيم بتكلفة 300 مليون

❐ الموافقة على توفير أرض محطة جزيرة الذهب وعرض الدراسة على الإسكانسمر السيدقال مصدر حكومى مسئول إن شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى تعتزم إنشاء محطة مياه بمنطقة أوسيم شمالاً لتوفير 100 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة لا تتجاوز الـ 300 مليون جنيه، على أن يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ذلك

❐ الموافقة على توفير أرض محطة جزيرة الذهب وعرض الدراسة على الإسكان

سمر السيد

قال مصدر حكومى مسئول إن شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى تعتزم إنشاء محطة مياه بمنطقة أوسيم شمالاً لتوفير 100 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة لا تتجاوز الـ 300 مليون جنيه، على أن يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ذلك ضمن خطة لإنشاء محطتى شرب لمواجهة أزمات الانقطاعات المتكررة بالمحافظة نتيجة الازدحام السكانى.

وتوجد المحطة الثانية فى منطقة جزيرة الذهب بطاقة استيعابية 150 ألف متر مكعب يومياً من المياه وتصل تكلفتها إلى 400 مليون جنيه، لخدمة منطقة وسط الجيزة، خاصة فيصل والهرم اللتين تعانيان انقطاعا مستمرًا من المياه.

وأكد المصدر أن الشركة التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تضع حالياً الدراسات الخاصة بالمحطتين، تمهيداً للبدء فى تنفيذها ليتم إدخالهما الخدمة سريعاً وفى فترة زمنية لا تتجاوز الـ8 شهور مع حلول فصل الصيف المقبل الذى يرتفع استهلاك المياه به بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب دبر التمويل المحلى الخاص بمشروع أوسيم.

وفى سياق متصل، ذكر أن شركة الجيزة وضعت الدراسة الأخرى الخاصة بمشروع محطة جزيرة الذهب وقد حصلت مؤخراً على موافقة من المحافظة بتخصيص مساحة من الأرض للمشروع تبلغ فدانًا، لافتاً إلى أنها ستعرض الدراسة على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأسبوع المقبل لبحث تدبير التمويل اللازم للعمليات الإنشائية.

ولفت إلى أن الاحتياجات الفعلية لمحافظة الجيزة من المياه تبلغ نحو 3.2 مليون متر مكعب يومياً، بعجز يومى يبلغ قرابة الـ400 ألف متر مكعب، مؤكداً أن السبب وراء الانقطاع المتكرر للمياه يرجع للازدحام السكانى والبناء العشوائى فى الكثير من الأحياء بفيصل كالطوابق وخلافه.

يشار إلى أن هناك انقطاعا متكررا فى المياه بمناطق فيصل والهرم لفترة زمنية قد تصل لـ 10 ساعات يومياً فى المتوسط نتيجة للازدحام السكانى بهما، ورغم المحاولات المتعددة من الشركة القابضة لمياه الشرب الصحى حل المشكلة، فإنها ما تلبث أن تتفاقم خاصة فى شهور الصيف وهو ما يتسبب فى معاناة الكثير من المواطنين سواء فى عماراتهم السكنية أو محالهم التجارية.

وفى سياق متصل، صرح المصدر بأن هناك عمليات صيانة تجرى حالياً بمحطة مياه إمبابة لمواجهة انقطاع المياه المتكرر بمناطق فيصل والهرم لجعل المحطة تعمل بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن هذه الاستعدادات بدأت فى فترات إجازات عيد الأضحى المبارك وستنتهى خلال الأيام المقبلة.