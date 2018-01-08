الجيزة تنفذ حملة نظافة بشوارع الدقى

المال - خاص نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة واسعة بشوارع الدقى لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء. وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشوارع التحرير والصيد وثروت والبطل أحمد عبد العزيز وأمام السفارة التشيك

المال – خاص

نفذت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة واسعة بشوارع الدقى لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشوارع التحرير والصيد وثروت والبطل أحمد عبد العزيز وأمام السفارة التشيكية بشوارع الدقى ومصدق وأحمد الزيات، بالاضافة الى غسيل ونظافة تمثال أحمد شوقى.

كما شملت الحملة تطوير ميدان الجمهورية وتقليم الأشجار والنخيل المتواجد بالحديقة وصيانة واستكمال حديد السور ودهانه وزرع نباتات، كما تم وضع أعمدة انارة داخل الحديقة وتشغيلها على الفور.

وأكد الدالى أنه تم التشديد على حى الدقى بتكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع والقضاء على أى اشغال للطريق اولا باول، والاستمرار فى جهود رفع كفاءة النظافة بكل شوارع الحى وزيادة الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمحاور المرورية والميادين الواقعة بنطاق الدقى.

واضاف اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى أن هيئة النظافة والتجميل قامت بالدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر تم على اثرها رفع نواتج التجريد والمخلفات وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة.