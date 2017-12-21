الجيزة تنتهى من رفع كفاءة الشوارع البديلة للسودان

انتهت محافظة الجيزة من رفع كفاءة الشوارع البديلة لشارع السودان، بعد إغلاق الحركة المرورية به فى الاتجاهين بداية من ميدان الكيت كات وحتى شارع ترعة السواحل بطول 670م لإنشاء محطة مترو الكيت كات، وبداية من شارع جلال الدين الحمامصى، حتى بداية شارع الملكة زبيدة لإنشاء محطة السودان .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن حى العجوزة قام برفع كفاءة وتوسعة شارع العلمين وإزالة أجزاء من الرصيف الجانبى وتوسعة الشارع، كما تم رفع كفاءة شوارع عمر طوسون وأحمد سوكارنو والرشيد والملكة زبيدة .

وأكد المحافظ أن مشروع مترو الأنفاق مشروع قومى يستفيد منه الملايين فى سهولة الانتقال والقضاء على التكدس المرورى .

وأضاف أنه تم تعديل وتوحيد اتجاهات الحركة المرورية لـ 17 شارعا بنطاق التحويلات وتعديل الانتظار بها لتسهيل الحركة المرورية .

وأكد المحافظ أنه سيتم كذلك إجراء تعديلات مرورية على النحو الآتى :-

· القادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكيت كات، الدخول يميناً من شارع الملكة زبيدة ومنه يساراً إلى شارع العلمين البديل الموازى لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات .

·القادم من شارع الكورنيش ومناطق إمبابة ومتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام، الدخول لشارع المحطة ثم يميناً شارع ترعة السواحل وصولاً إلى محكمة شمال الجيزة واستكمالا إلى شارع رشيد، ثم يساراً لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة وميدان الكيت كات .

·القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة اتجاه معهد القلب ومستشفى إمبابة العام، يسلك شارع محمد رشدى مباشرة لمعهد القلب ومنه لشارع عمر طوسون ومناطق التحويلة .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية فى نطاق التحويلة بالكامل، و سيتم نشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .

