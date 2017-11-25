الجيزة تفوز بجائزة عاصمة الابتكار بمعرض القاهرة الدولى الرابع

بدور إبراهيمأعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، عن حصول المحافظة على جائزة عاصمة الابتكار لعام 2017 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، خلال الحفل الختامى لمعرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار.وقال المحافظ إن حصول المحافظة على الجائزة والمركز الأول، جاء لزيادة أعداد الابتكارات وبراءات

بدور إبراهيم

أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، عن حصول المحافظة على جائزة عاصمة الابتكار لعام 2017 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، خلال الحفل الختامى لمعرض القاهرة الدولى الرابع للابتكار.

وقال المحافظ إن حصول المحافظة على الجائزة والمركز الأول، جاء لزيادة أعداد الابتكارات وبراءات الإختراع والتفوق الدراسى لطلاب المرحلة الثانوية والجامعات، وأعداد الحاصلين على الدكتوراة والماجستير، وفقاً لإحصاءات أكاديمية البحث العلمى.

وأكد المحافظ على أهمية البحث العلمى وتشجيع الشباب على الاختراع والابتكار وتنمية المواهب والقدرات العلمية، مشيراً إلى أن ترتيب الدول المتقدمة يأتى وفقاً لمدى الاهتمام بالبحث العلمى وتوفير مقومات نجاحه.

وقال الدالى إن لديه ثقه كبيرة فى شباب الجيزة فى تقديم كل ما هو مفيد للدولة وللأجيال القادمة، مطالباً الشباب بالاقتداء بالنماذج العملية التى حققت نجاحاً لمصر فى الخارج ورفع اسمها فى المحافل الدولية فى كافة المجالات، مؤكداً أن الشباب المصرى إذا ما توفرت لديه الإمكانيات فإنه يحقق نجاحات مذهلة.