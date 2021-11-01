الجيزة تغلق وصلة محور صفط اللبن المؤدية إلى الطريق الدائري شهرا.. وهذه التحويلات البديلة

ستكون الأعمال بالوصلة من الســاعة ١ صباحا حتى الســاعة ٦صباحاً فقط

قررت محافظة الجيزة غلق كلي لوصلة محور صفط اللبن المؤدية إلى الطريق الدائري شهرا، نظرا لأعمال تركيب كمر معدني بمحور أحد المشروعات.

وأوضحت المحافظة في بيان أن الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر “محـور الزمـر سـابقا” بدأت في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.



وأضافت محافظة الجيزة أن الأمر استلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري وذلك لمدة 30 يوما فقط، ابتداء من الســاعة ١٢ صباح يوم الثلاثاء و حتى الســاعة ٥ صباح يـوم الأربعاء الموافق ١/١٢/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال ابتداء من الســاعة ١ صباحا حتى الســاعة ٦صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.



وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بإعداد التحويلـة المرورية الآتية :



١- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن إتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الأتى :

السير بإتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل ” المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها، والسير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفه .



-إستكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير ” الكائن أسفل محـور صفط اللبن ” وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

السير بإتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري – كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها .



كما نوهت محافظة الجيزة إلى أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير ” بالدقى ” يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها .



وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامه لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية