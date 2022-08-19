الجيزة تغلق محلات ومقاهي مخالفة ضمن حملات ترشيد الكهرباء (صور)

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين وتحت إشراف ومتابعة المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم شن قطاع هضبة الأهرام حملة إشغالات مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق بالحي علي شوارع العشرين استهدفت رفع جميع أشكال التعديات علي حرم الطريق أمام المحلات ورفع جميع كشافات الإنارة أعلي اليفط الإعلانية.
يأتى ذلك تنفيذا لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، كما تمت إزالة جميع الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وتحرير محاضر للمخالفين ورفع جميع الإشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات، والتي تقدم خدمة الشيشة المحظورة للمواطنين وغلق عدد منها مقامة بالمخالفة بدون ترخيص وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
وشملت الحملات رفع إشغالات المحال التجارية وتمت مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بمتابعة من أحمد إمام نائب رئيس الحي للقطاع.