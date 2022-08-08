الجيزة تعلن مصادرة 1000 كرسي و140 قلب شيشة ورفع مخلفات ترعة المريوطية (صور)

أعلنت محافظة الجيزة ، مصادرة 1000 كرسي من «إشغالات» قطاع هضبة الأهرام ورفع مخلفات ترعة المريوطية .

جاء ذلك في بيان للمحافظة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات وتحت إشراف المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.

وجاءت نتائج الحملات كالتالي:

قام قطاع هضبة الأهرام بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لمتابعة مدى التزام المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم رفع جميع الإشغالات من الكافيهات المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين.

وتم غلق وتشميع عدد من الكافيهات وتم رفع كافه الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق بشارع الضغط العالي تم خلالها مصادرة 1000 كرسي متنوع و4 شاشات عرض و14 جهاز من البروجيكتور والرسيفرات و140قلب شيشة وسيارة نقل وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وايداع المضبوطات بمخزن الهضبة.

كما قام القطاع بمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمساكن الشباب بالرماية.

وفي سياق متصل، قام القطاع الشمالي بالاشتراك مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بأعمال إزالة كاملة لسور مخالف بأرض الجنينة من شارع المنشية وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تم سحب حفار من شارع العدوي من الشيشيني يقوم بأعمال تغيير مسار الصرف الصحي بدون تصريح وتم إيقاف الأعمال وسحب الحفار وإيداعه مخزن الإشغالات.

كما تم إزالة كافة الحواجز الحديدية والأسمنتية وإطارات السيارات المتروكة لحجز أماكن الركنات للسيارات التي تعوق حركة المارة والمرور والقضاء نهائيا على المظاهر العشوائية بطريق المنصورية.

وتمت أيضا متابعة استكمال أعمال النظافة ورفع مخلفات ترعة المريوطية فيصل بمعدات الحي واستكمال أعمال رفع المخلفات أسفل الدائري بالمنصورية طريق غطاطي وتم رفع 12 نقلة بسيارات حمولة 18 مترا.

كما قام القطاع الجنوبي بإيقاف أعمال تحويل شقة من سكني لتجاري بالدور الثالث آخر فيصل، وإيقاف أعمال تعديلات داخلية وضم شقة خلفية للمحلات بدون ترخيص وإيقاف استئناف أعمال لمحلات بشارع زغلول.

وتم التحفظ علي المعدات وكافة مواد التشطيب وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وفق البيان.