نقل وملاحة

«الجيزة» تغلق شارع الأهرام وتوضح التحويلات المرورية تسهيلا للمواطنين (فيديو)

تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين
مصطفى الجُدي 10:42 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 10:42 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

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وأعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلى لشارع الأهرام تحديدا من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد حتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 6 / 11 /2021 حتى انتهاء الأعمال.

وقالت المحافظة إن ذلك نتيجة تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديدا من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم تحديدا حتى شارع شريف.

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وتوضح محافظة الجيزة بأنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين.

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بقلم مصطفى الجُدي

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